Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 2024 yılında küresel diplomaside öncü rol almak istiyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin 2024 yılının "gergin ortamları" karşısında küresel diplomaside öncü rol almak istediğini bildirdi.

Başbakan Kişida, 2024 yılının ilk gününde yayımladığı yeni yıl mesajında, dış ve iç politika ile ekonomi alanlarında Japonya'nın pozisyonunu vurguladı.

Ukrayna ve Orta Doğu krizlerine işaret eden Kişida, yeni yılın "gergin ortamları" karşısında Japonya'nın küresel diplomaside öncü rol almak istediğini kaydetti.

Japon Başbakan, zorlukların üstesinden gelmek amacıyla zirve diplomasisi vasıtasıyla "Japonya'ya özgü liderlik" sergileyeceklerini belirtti.

Doğu Asya'daki karmaşık güvenlik ortamına değinen Kişida, "Japonya'nın topraklarını, kara sularını ve hava sahasını kararlılıkla koruyacağız" açıklamasında bulundu.

Ülke içinde yükselen fiyatlar karşısında maaş artışları vasıtasıyla önlem alacaklarını kaydeden Kişida, toplumun ekonomik büyümeyi hissedeceğini savundu.

Kişida, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içi siyasi grupların "bağış toplama etkinliklerindeki gelirleri eksik beyan ettiklerine" yönelik iddialara da değindi.

Halkın siyasete güvenini yeniden tesis etmek için her türlü çabayı sarf edeceğini belirten Kişida "Politikalara destek için siyasette istikrar vazgeçilmez" mesajını verdi.

Kişida, 2024'e yönelik "Ekonomide ve dış ilişkilerde, insanların, yarının bugünden daha iyi olacağına inanacakları bir dönem için değişimi güç olarak kullanacağız" ifadesini kullandı.