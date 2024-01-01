 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 2024 yılında küresel diplomaside öncü rol almak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 2024 yılında küresel diplomaside öncü rol almak istiyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin 2024 yılının 'gergin ortamları' karşısında küresel diplomaside öncü rol almak istediğini belirtti. Kişida, yeni yıl mesajında Japonya'nın pozisyonunu vurgulayarak, zorlukların üstesinden gelmek için liderlik sergileyeceklerini ve topraklarını kararlılıkla koruyacaklarını ifade etti. Ayrıca, iç politika ve ekonomi alanlarında önlemler alacaklarını ve siyasette istikrarı sağlamak için çaba göstereceklerini de dile getirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 2024 yılında küresel diplomaside öncü rol almak istiyor
01.01.2024 - 07:55,
Abone Ol

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin 2024 yılının "gergin ortamları" karşısında küresel diplomaside öncü rol almak istediğini bildirdi.

Başbakan Kişida, 2024 yılının ilk gününde yayımladığı yeni yıl mesajında, dış ve iç politika ile ekonomi alanlarında Japonya'nın pozisyonunu vurguladı.

Ukrayna ve Orta Doğu krizlerine işaret eden Kişida, yeni yılın "gergin ortamları" karşısında Japonya'nın küresel diplomaside öncü rol almak istediğini kaydetti.

Japon Başbakan, zorlukların üstesinden gelmek amacıyla zirve diplomasisi vasıtasıyla "Japonya'ya özgü liderlik" sergileyeceklerini belirtti.

Doğu Asya'daki karmaşık güvenlik ortamına değinen Kişida, "Japonya'nın topraklarını, kara sularını ve hava sahasını kararlılıkla koruyacağız" açıklamasında bulundu.

Ülke içinde yükselen fiyatlar karşısında maaş artışları vasıtasıyla önlem alacaklarını kaydeden Kişida, toplumun ekonomik büyümeyi hissedeceğini savundu.

Kişida, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içi siyasi grupların "bağış toplama etkinliklerindeki gelirleri eksik beyan ettiklerine" yönelik iddialara da değindi.

Halkın siyasete güvenini yeniden tesis etmek için her türlü çabayı sarf edeceğini belirten Kişida "Politikalara destek için siyasette istikrar vazgeçilmez" mesajını verdi.

Kişida, 2024'e yönelik "Ekonomide ve dış ilişkilerde, insanların, yarının bugünden daha iyi olacağına inanacakları bir dönem için değişimi güç olarak kullanacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ekonomi, Japonya, Güvenlik, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 2024 yılında küresel diplomaside öncü rol almak istiyor - Son Dakika


08:26
İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti
07:31
Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü
01:00
Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:19
Kayınpeder ve kayınvalidesini yaralayan damat intihar etti Kayınpeder ve kayınvalidesini yaralayan damat intihar etti

Son Dakika
08:26 İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti
07:31 Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:19 Kayınpeder ve kayınvalidesini yaralayan damat intihar etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 08:47:54. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 2024 yılında küresel diplomaside öncü rol almak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement