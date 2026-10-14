Japonya, Çin heyetinin Etorofu ziyareti üzerine Rusya ve Çin'e karşılık çağrısı yaptı

Japonya, Çin'den bir heyetin, Rusya'nın denetimindeki ve Japonya'nın hak iddia ettiği Kuril Adaları'nı ziyaret etmesine tepki gösterdi.

The Japan Times gazetesinin haberine göre, bu ayın başlarında Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinden yetkililer ve iş insanları, Kuril Adaları'nda yer alan Etorofu Adası'nda turizm ve su ürünleri yetiştiriciliği projelerini inceledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, parlamentoda konuya ilişkin bugün yaptığı konuşmada, üçüncü ülkelerden hükümet yetkililerinin, iş insanlarının veya diğer kişilerin Etorofu Adası'nı ziyaret etmesini "tamamen kabul edilemez" bulduklarını söyledi.

Motegi, "Japonya'nın tutumunu hem Rusya'ya hem de Çin'e diplomatik kanallarla ilettik ve uygun şekilde karşılık vermeleri için güçlü biçimde çağrıda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kuril sorunu

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran ve yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.