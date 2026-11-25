ABD'de yaşayan Steve Carter'ın yıllar sonra ortaya çıkan hayat hikâyesi dikkat çekti. Küçük yaşta evlat edinilen Carter, yıllarca kendisini büyüten ailesiyle yaşadı. Ancak ilerleyen yıllarda biyolojik geçmişini ve özellikle sağlık geçmişini merak etmeye başladı. Yaptığı araştırma ise kendisini 33 yıllık bir kayıp çocuk dosyasının merkezine taşıdı.

KENDİ FOTOĞRAFINI KAYIP ÇOCUKLAR SİTESİNDE BULDU

Carter'ın hayatındaki dönüm noktası, 2011 yılında televizyonda izlediği bir haberin ardından yaşandı. Bebekken kaçırılan ve yıllar sonra gerçek ailesine kavuşan Carlina White'ın hikâyesinden etkilenen Carter, ABD Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'nin (NCMEC) internet sitesini ziyaret etti.

Sitede Hawaii'de kaybolan çocukların kayıtlarını inceleyen Carter, 33 yıl önce kaybolduğu bildirilen Marx Panama Moriarty Barnes isimli bebeğin dosyasına ulaştı.

Dosyada yer alan ve çocuğun yetişkinlikte nasıl görünebileceğini gösteren yaşlandırılmış fotoğrafı inceleyen Carter, büyük şaşkınlık yaşadı. Fotoğraftaki kişinin kendisine son derece benzediğini fark eden Carter, görüntüyü yakınlarıyla da paylaştı.

Carter, fotoğrafın kendisine yaklaşık yüzde 90 oranında benzediğini söyledi.

DNA TESTİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yakınlarının da benzerliği fark etmesi üzerine Carter, Hawaii'deki yetkililerle iletişime geçti. Yapılan incelemelerin ardından kendisinden DNA örneği alınması istendi.

Aylar süren sürecin sonunda yapılan DNA testi, Carter'ın gerçekten de 33 yıldır kayıp olarak aranan Marx Panama Moriarty Barnes olduğunu doğruladı.

Araştırmada, bebeğin 1977 yılında Honolulu'da annesiyle bağlantılı bir olayın ardından çocuk bakım kurumuna götürüldüğü ve daha sonra evlat edinildiği ortaya çıktı. Carter, dört yaşındayken Hawaii'deki bir yetimhaneden evlat edinilmiş ve Philadelphia'da büyütülmüştü.

BİYOLOJİK BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gerçek kimliğinin ortaya çıkmasının ardından Carter, daha önce hiç tanımadığı biyolojik ailesiyle iletişim kurdu. İlk olarak üvey değil, biyolojik annesinin önceki ilişkisinden dünyaya gelen kız kardeşi Jenny ile görüştü.

Biyolojik babası Mark ile yaptığı telefon görüşmesi ise yıllardır cevapsız kalan soruların bir bölümünü aydınlattı. Babasının, annesinin kendisini kaçırarak büyüttüğünü düşündüğü öğrenildi.

Carter, biyolojik babasıyla telefon üzerinden düzenli olarak görüştü ancak ikili yüz yüze buluşamadan Mark, 2025 yılında hayatını kaybetti.

ANNESİNİN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Carter'ın geçmişine ilişkin ortaya çıkan en çarpıcı ayrıntılardan biri de biyolojik annesi Charlotte'un akıbeti oldu. Charlotte'un bir dönem psikiyatri kliniğinde kaldığı, daha sonra ortadan kaybolduğu ve kendisinden bir daha haber alınamadığı belirtildi.

Annesinin nerede olduğuna ilişkin kesin bilgiye ulaşamayan Carter, geçmişindeki bu bilinmezliği hâlâ taşıyor.

Yaşadıklarının ardından kayıp çocukların bulunmasına yönelik çalışmalara destek vermeye başlayan Carter, NCMEC ile iş birliği yaparak ailelere umut olmaya çalışıyor.