Japonya, Çin ile İlişkileri Güçlendirmek İstiyor

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Japonya'da yeni hükümet, Çin ile ilişkileri derinleştirmeyi hedeflediklerini, Asya'da NATO gibi bir kuruluş kurmanın "zor ve uzun vadeli bir fikir olduğunu" bildirdi.

Yeni Hükümet Sözcüsü Hayaşi Yoşimasa, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, yeni Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'ya gönderdiği tebrik mesajına ilişkin açıklama yaptı.

Hayaşi, Şi'nin tebrik mesajının iki ülke arasındaki ilişkiler açısından olumlu olduğunu ifade ederek, Japonya ve Çin arasında sorun ve endişeler olsa da ortak çabalarla yapıcı ve istikrarlı ilişki inşa etmeyi umduklarını kaydetti.

Çin ile ilişkilerini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirten Hayaşi, bu konuda Pekin yönetimiyle iletişimi artırmaya istekli olduklarını söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi, Japonya'nın yeni Başbakanı İşiba'yı tebrik mesajında, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etmişti.

Dışişleri Bakanı'ndan "NATO'nun Asya versiyonu" açıklaması

Japan Times'ın haberine göre, yeni Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Başbakan İşiba'nın "Asya'da NATO gibi bir kuruluş" düşüncesi hakkındaki açıklamasında, bu konseptin orta ya da uzun vadede ele alınması gereken bir fikir olduğunu ifade etti.

Bölgede savunma alanında ortak yükümlülükleri kapsayan bir çerçeveyi hemen kurmanın zor olacağını belirten İvaya, " Doğu Asya'nın istikrarı, küresel istikrara katkıda bulunuyor." dedi.

İvaya, "NATO'nun Asya versiyonu" fikrinin bunu sağlamaya yönelik adımlardan biri olabileceğine işaret etti.

Bunun yanı sıra İvaya, Çin ile ilişkilerde "denge diyaloğu ve caydırıcılığa" ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşmek istediğini dile getirdi.