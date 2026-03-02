Japonya'da 6 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'nın güneyindeki Volkan Adaları bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerel saatle 12.55'te gerçekleştiğini duyurdu.
Derinliği 20 kilometre olarak kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 1250 kilometre güneyinde yer alan Volkan Adaları'nda sivil yerleşim bulunmadığı, yalnızca Iwo Jima Adası'nda askeri bir birliğin konuşlu olduğu belirtiliyor.
