Japonya\'da ABD-Japonya Tatbikatına Protesto

TOKYO, 22 Haziran (Xinhua) -- Japonya'da sivil toplum örgütleri ve bölge sakinleri, ülkenin güneybatısındaki Kyushu bölgesi ve Okinawa eyaletinde düzenlenen büyük çaplı ABD-Japonya ortak askeri tatbikatına karşı protestolar düzenledi.

Cumartesi günü başlayan "Kararlı Ejderha" adlı saha tatbikatının askıya alınması çağrısında bulunan protestocular, bunun bölgesel gerilimi ve yerel topluluklara yönelik güvenlik risklerini artırabileceği uyarısında bulundu.

Kumamoto eyaletine bağlı Yamato kasabası sakinleri de kısa süre önce ilgililere yazılı olarak protestolarını ileterek, ABD askeri nakliye uçaklarının tatbikat kapsamında gerçekleştireceği alçak irtifa eğitim uçuşlarına ilişkin endişelerini dile getirdi. Protesto metninde ortak tatbikatların, bölgesel istikrarı ve Japonya'nın komşu ülkelerle ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebileceği de ifade edildi.

Öte yandan Okinawa'ya bağlı Ishigaki kentindeki bir sivil toplum grubu bu ayın başlarında düzenlediği basın toplantısında, bölge sakinlerinin günlük yaşamı ve güvenlik algısı üzerindeki olası olumsuz etkileri gerekçesiyle tatbikatın iptal edilmesini istemişti. Miyako Adası'nda ve Okinawa'nın diğer bölgelerinde de sivil toplum grupları ve bölge sakinleri tarafından bu yönde protestolar ve imza kampanyaları düzenlendi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, söz konusu tatbikata Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri ve ABD Deniz Piyadeleri'nden yaklaşık 9.600 personel katılıyor. Temel olarak sözde "uzak adaların savunmasına" odaklandığı bildirilen tatbikatın 30 Haziran'a kadar sürmesi planlanıyor.

Son yıllarda Japonya genelinde sık sık düzenlenen Japonya-ABD ortak askeri tatbikatları karşısında ciddi endişe yaşayan bölge sakinleri bu tatbikatlara karşı çıkmaya devam ediyor.