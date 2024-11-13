Japonya'da Başbakan Mecliste Uyudu

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Japonya'da 11 Kasım'da yeniden seçilen Başbakan İşiba Şigeru'nun ulusal meclis oturumunda uyuyakalması ve son 5 günde iki kez sağlık kontrolünden geçirilmesi ülkede tartışmalara yol açtı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, başbakan seçildiği 11 Kasım'daki meclis oturumunda uyuyakalan İşiba, 9 Kasım ve 13 Kasım'da sağlık kontrolünden geçirildi.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Başbakan'ın resmi görevlerini yerine getirmesi konusunda sorun yaşanmadığını belirterek, sağlık kontrollerinin planlı olduğunu söyledi.

Hayaşi, "Başbakan, gece geç saatlere kadar son derece yoğun çalıştı, soğuk algınlığı ilacı kullandığını duydum." diye konuştu.

Kyodo ajansına konuşan Başbakanlık kaynakları, İşiba'nın Peru ve Brezilya'yı kapsayan dış gezisi öncesinde de rutin muayene olabileceğini ifade etti.

11 Kasım'da yeniden Başbakan seçilmişti

Liberal Demokrat Parti lideri İşiba Şigeru, 11 Kasım'daki meclis oturumunda düzenlenen seçimde Japonya'nın 103. Başbakanı olmuştu.

Yeniden Başbakan seçilen İşiba'nın, söz konusu oturumda uyuyakaldığı görüntüleri medyaya yansımış, Japon liderin kullandığı soğuk algınlığı ilaçlarının buna neden olduğu bildirilmişti.

X sosyal medya platformundaki eleştirel mesajlarda "İşiba şekerleme yapıyor", "Japon Başbakan uyukluyor" yorumları paylaşılmıştı.

Muhalif partilerden Nippon Ishin milletvekili Nobuyuki Baba, İşiba'nın mecliste uyuyakalmasının "uygunsuz" olduğunu belirterek, "Bir seçim yapıyorduk ve seçim sırasında birinin dinlenmeye çekilmesi uygun değil." dedi.