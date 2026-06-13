Japonya'da Doğurganlık Oranı Düşüyor - Son Dakika
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Japonya'da Doğurganlık Oranı Düşüyor

Japonya\'da Doğurganlık Oranı Düşüyor
13.06.2026 09:26
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2025'te Japonya'da yenidoğan sayısı tarihi düşük seviyeye inerek doğurganlık oranı 1,14 oldu.

Japonya'da 2025'te yenidoğan sayısı ile doğurganlık oranı, resmi kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin aktardığı hükümet verilerine göre, 2025'te ülkede 671 bini aşkın bebek dünyaya geldi.

Bu sayı, resmi verilerin tutulmaya başlandığı 1899'dan bu yana kaydedilen en düşük seviye olurken, uzmanlar ülkede yenidoğan sayısının art arda 10 yıldır düşüş gösterdiğini ifade etti.

Ülkedeki doğurganlık oranı da 1,14'e gerileyerek en düşük seviyeye ulaştı.

Öte yandan, Japonya'da yüzyılın başında yılda yaklaşık 800 bin evlilik kaydedilirken, uzmanlar bu sayının son yıllarda 489 bine kadar gerilediğini belirtti.

Daha az kişinin evlenip aile kurmasının doğum oranlarındaki düşüşte etkili olduğuna işaret eden uzmanlar, azalan ve yaşlanan nüfusun, ülkenin karşı karşıya olduğu en önemli ekonomik ve toplumsal sorunlar arasında yer almayı sürdürdüğünü vurguladı.

Nüfus sorunu

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ülke çapında düşen nüfusla mücadele önlemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Kasım 2025'te yeni "Nüfus Stratejisi Merkezi"ni kurduklarını açıklamıştı. Merkezin açılışında konuşan Takaiçi, "Ülkenin en büyük sorunu nüfus azalması." ifadesini kullanmıştı.

Tokyo hükümeti, azalan doğum oranları karşısında 2030 yılına kadarki dönemi "mevcut nüfus trendlerini tersine çevirmek için son fırsat" olarak belirlediğini duyurmuştu.

2023'te dönemin Başbakanı Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, ülke çapında düşen doğum oranlarıyla Japonya'nın "sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine" geldiğini söylemişti.

Düşen doğum oranları ve yaşlı nüfusun artışı, Japonya'nın ulusal sağlık sisteminin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınma konusunda problem oluşturuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'da Doğurganlık Oranı Düşüyor - Son Dakika

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