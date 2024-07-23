Japonya'da düşen helikopterlerin enkazı deniz tabanında bulundu

Güncel

TOKYO, 23 Temmuz (Xinhua) -- Japonya Savunma Bakanlığı, Nisan ayında Pasifik Okyanusu üzerinde çarpışarak düşen Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne (MSDF) ait iki helikopterin deniz tabanında bulunduğunu açıkladı.

MSDF yetkilileri Pazartesi günü yaptıkları açıklamada Pasifik'te konumu tespit edilen iki SH-60K devriye helikopterinin kimliklerini, kayıt numaraları ve kaza yerinin altındaki deniz tabanındaki görüntülerine dayanarak belirlediklerini duyurdu.

Savunma Bakanlığı, Japonya Deniz-Yer Bilimi ve Teknoloji Ajansı ile işbirliği içinde 15 Temmuz'dan bu yana 6.000 metre derinliğe kadar arama yapabilen insansız bir derin deniz aracı kullanarak araştırmalarını sürdürmekteydi.

Bölgedeki suların yaklaşık 5.500 metre derinlikte olduğunu belirten MSDF, soruşturmayı derinleştirmek amacıyla helikopter enkazını çıkarma olasılığını da değerlendireceklerini söyledi.

Her biri dört MSDF üyesini taşıyan SH-60K tipi iki helikopter, 20 Nisan'da Tokyo'nun güneyindeki Izu Adaları'nın bir parçası olan Torishima Adası açıklarında deniz üzerinde yapılan bir gece tatbikatı sırasında çarpışarak düşmüştü.

Sekiz mürettebattan birinin kazadan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği teyit edildi. MSDF Haziran ayında kayıp olarak kaydedilen 7 mürettebatı ölü ilan ederken, cansız bedenleri arama çalışmaları devam ediyor.