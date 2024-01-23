Japonya\'da Elektrik Kesintisi Nedeniyle Hızlı Tren Seferleri Durdu

Japonya'nın doğusu ve iç bölgelerinde çok sayıda hızlı tren seferinin, elektrik kesintisi nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

East Japan Railway Co. firmasının açıklamasına göre yerel saatle 10.00 (TSİ 04.00) sularında Tohoku, Joetsu, Hokuriku hızlı tren hatlarında elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik kesintisi sonrası Tokyo-Hokkaido arasında seyreden Hayabusa 13 nolu hızlı tren, Saitama eyaletinin Omiya bölgesinde arıza yaptı.

Arıza nedeniyle Tohoku, Joetsu, Hokuriku hatlarındaki çok sayıda hızlı tren seferinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Vagonlarda mahsur kalan yolcuların tren raylarında yürütülerek tahliye edildiği kaydedildi.

Arızanın giderilemediğini kaydeden East Japan Railway Co., seferlerin yeniden başlamasının biraz zaman alabileceğini duyurdu.