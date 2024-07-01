YAMANASHİ, 1 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'nın Yamanashi eyaletinde, Fuji Dağı'nın Yoshida Patikası'nda çantalarını düzenleyen yürüyüşçüler, 1 Temmuz 2024.
Japonya'nın ünlü Fuji Dağı'nda Pazartesi günü dört ana yürüyüş patikasından birinin açılmasıyla tırmanış sezonu başladı. Aşırı turist kalabalığına dair endişeleri gidermek amacıyla bu yıl zorunlu yürüyüş ücreti getirildi. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Japonya'da Fuji Dağı'nda Yürüyüş Sezonu Başladı - Son Dakika
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