Japonya'da 37 dereceye ulaşması beklenen sıcaklıklar nedeniyle "güneş çarpması" uyarısı yapıldı.
NHK'nin haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, ülkedeki birçok bölgede yüksek sıcaklıklar görüleceği bildirildi.
Açıklamada, sıcaklıkların ülkenin başkenti Tokyo'da 37 dereceye ulaşmasının beklendiği ifade edildi.
Japonya Çevre Bakanlığı da güneç çarpması olasılığı konusunda 31 vilayette uyarıda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Japonya'da Güneş Çarpması Uyarısı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?