Japonya'da İmparatorluk Yasası Değişiyor

Japonya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, imparatorluk ailesinin üye sayısındaki azalmayı ele alma amacı güden yasa tasarısını kabul etti.

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya Temsilciler Meclisinde imparatorluk ailesine ilişkin yasa tasarısı oylandı.

Oylama sonucu, imparatorluk ailesinin üye sayısındaki azalmayı ele alma amacı güden yasa tasarısı kabul edildi.

Söz konusu yasa tasarısı, imparatorluk ailesinin, eski yan hanedan ailelerinin baba tarafından imparator soyundan gelen 15 yaş ve üzeri erkekleri evlat edinmesine izin verilmesini ve kadın üyelerin evliliğin ardından imparatorluk statüsünü sürdürmesini amaçlıyor.

Yasa tasarısı ayrıca, evlat edinilen kişilerin imparator olmasını yasaklarken bu kişilerin soylarından gelen erkeklerin "kasımpatı" adı verilen imparatorluk tahtına çıkmasına imkan sağlanmasını öngörüyor.

Japonya'da mevcut imparatorluk yasası gereğince, yalnızca baba tarafından imparator soyundan gelen erkekler tahta çıkabilirken kadın aile üyeleri, evlendiklerinde imparatorluk statüsünü yitiriyor. Bu nedenle hem tahta geçmeye hak kazananların hem de aile üyelerinin sayısının giderek azaldığı belirtiliyor.

Söz konusu yasa tasarısı, Japonya'da on yıllardır süren sistemin değiştirilmesi konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Alt meclisin onayının ardından, parlamentonun üst kanadı Danışman Meclisinin de tasarıya 17 Temmuz'a kadar onay vermesi bekleniyor.