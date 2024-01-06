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Japonya'da İşikava eyaletindeki depremlerde ölü sayısı 110'a yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da İşikava eyaletindeki depremlerde ölü sayısı 110'a yükseldi

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaletinde ve Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi. Eyalet yetkilileri, depremlerde 110 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Anamizu şehrinde meydana gelen toprak kayması sonucu en az 10 kişi şehirde mahsur kaldı. Tahliye merkezlerinde şu anda 31 bin kişi barınıyor.

Japonya\'da İşikava eyaletindeki depremlerde ölü sayısı 110\'a yükseldi
06.01.2024 - 10:52,
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Japonya'nın batısındaki İşikava eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı, 110'a yükseldi.

NHK'nin haberine göre eyalet yetkilileri, bölgedeki depremlerde 110 kişinin yaşamını yitirdiğini, 200'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Anamizu şehrinde meydana gelen toprak kayması sonucu en az 10 kişinin şehirde, 170'ten fazla kişinin de eyaletin çeşitli bölgelerinde mahsur kaldığı bildirildi.

Eyaletteki tahliye merkezlerinin halihazırda 31 bin kişiyi barındırdığı belirtildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında, büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Japonya'da İşikava eyaletindeki depremlerde ölü sayısı 110'a yükseldi - Son Dakika
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