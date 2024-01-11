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Japonya'da İşikava eyaletindeki depremlerde ölü sayısı 213'e yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da İşikava eyaletindeki depremlerde ölü sayısı 213'e yükseldi

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 213'e yükseldi. Ocak ayının ilk haftasında meydana gelen depremlerde 567 kişi yaralandı, 52 kişi ise hala kayıp. Bölgede 25 binden fazla kişi tahliye noktalarında konaklarken, 3 bin 100 kişi mahsur kaldı ve 60 bine yakın hane elektrik kesintisi yaşadı. Merkezi hükümet, mahsur kalanlara yönelik çevre eyaletlerde 10 bin kişilik konaklama noktaları hazırlayacağını duyurdu.

Japonya\'da İşikava eyaletindeki depremlerde ölü sayısı 213\'e yükseldi
11.01.2024 - 08:07,
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Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 213'e yükseldi.

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde ölenlerin sayısının 213'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada 25 bini aşkın kişinin 400 tahliye noktasında konakladığı, kapanan yollar nedeniyle 3 bin 100 kişinin mahsur kaldığı ve 60 bine yakın hanede elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Bölge genelinde depremlerde yaralanan 567 kişinin tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, kendisinden haber alınamayan 52 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Merkezi hükümet, deprem bölgesinde mahsur kalanlara yönelik çevre eyaletler Fukui, Toyama ve Niigata'da toplamda 10 bin kişilik konaklama noktası hazırlayacağını duyurdu.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA
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Japonya, Deprem, Doğal Afet, Dünya, Güncel, Son Dakika

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