Japonya'da Karalama Kampanyası Krizi - Son Dakika
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Japonya'da Karalama Kampanyası Krizi

Japonya\'da Karalama Kampanyası Krizi
25.06.2026 15:14
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Beş muhalefet partisi, Başbakan Takaiçi'nin karalama kampanyasını parlamentoda görüşmek istiyor.

TOKYO, 25 Haziran (Xinhua) -- Japonya'daki beş büyük muhalefet partisi, Başbakan Takaiçi Sanae'nin ve seçim ekibinin karıştığı iddia edilen karalama kampanyası videosu skandalının parlamentoda kapsamlı şekilde görüşülmesi yönündeki taleplerini yineledi.

Takaiçi'nin sekreterlerinden birinin, seçim kampanyası sırasında rakip adayları hedef alan iftira niteliğinde videolar hazırlayıp paylaştığı yönünde iddialar dile getirilmişti.

Jiji Press haber ajansının bildirdiğine göre, parlamentoda söz konusu sekreterin tanık olarak dinlenmesini talep eden muhalefet partileri, Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu'nun toplanarak skandal hakkında yoğun görüşmeler yapmasını ve siyasi parti liderlerinin temmuz ayında konuyla ilgili görüşme düzenlemesini de istedi.

Beş muhalefet partisi arasında Merkezci Reform İttifakı, Halk için Demokratik Parti, Sanseito hareketi, Japon Komünist Partisi ve Team Mirai (Geleceğin Takımı) yer alıyor.

Habere göre, muhalefet partileri bu taleplerini iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin Parlamento İşleri Komitesi Başkanı Kajiyama Hiroshi'ye iletti.

Kaynak: Xinhua

Politika, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da Karalama Kampanyası Krizi - Son Dakika

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