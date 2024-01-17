Japonya\'da Kobe Depremi\'nin 29. Yıl Dönümü Anılıyor

Japonya'da 6 bin 400'ü aşkın kişinin öldüğü Hanşin-Awaci depreminin (Kobe depremi) 29. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anılıyor.

Hyogo eyaletinin başkenti Kobe kentini Ocak 1995'te vuran ve "Kobe depremi" olarak bilinen doğal afet ile sonrasında çıkan yangınlarda ölenler unutulmadı.

Bölge halkı, 28 yıl önce depremin yaşandığı yerel saatle 05.46'da, Kobe kentinin merkezindeki "Higaşi-Yuuençi" parkında anma töreni düzenledi.

Bambu ve kağıtlardan yapılmış çok sayıda fener yakan katılımcılar, acılara karşı dayanışmayı temsilen, bu fenerlerden "1.17" ve "Birlikte" (Tomoni) kelimesini oluşturdu.

Katılımcılar, bu ifadeyle, bu ay başında batıdaki Noto Yarımadası ve kıyısında meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin mağdurlarıyla olduklarını bildirdi.

Kobe Belediye Başkanı Hisamoto Kizo, 1995'te alınan derslerin unutulmayacağını belirterek, Kobe'nin, depremlerde hasar gören bölgelere destek vereceğini kaydetti.

Hanşin-Awaci depremi 17 Ocak 1995'te yerel saatle 05.46'da 17 kilometre derinlikte ve 6,9 büyüklüğünde meydana gelmişti.

Resm, Kyodo ajansı 640 binden fazla binanın hasar aldığı afette, 6 bin 400'den fazla kişinin öldüğünü, yaklaşık 40 bin kişinin yaralandığını bildirmişti.

Depremin ekonomik maliyetinin 200 milyar dolar olarak tahmin edildiği bildiriliyor.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak 2023'te Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.