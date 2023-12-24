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Japonya'da Nüfusun 2050'ye Kadar Düşmesi Öngörülüyor - Son Dakika
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Japonya'da Nüfusun 2050'ye Kadar Düşmesi Öngörülüyor

Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre, nüfusun, 2050'ye kadar başkent Tokyo dışındaki tüm eyaletlerde düşeceği öngörülüyor. Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (IPSS), 5 yılda bir düzenlenen araştırmasına dayalı tahminini paylaştı. Buna göre, ülkenin 124 milyon olan nüfusunun 2050'ye kadar yaklaşık 104 milyona düşmesi bekleniyor. Araştırma, 47 idari bölgenin bulunduğu Japonya'da, başkent Tokyo dışındaki 46 eyalette nüfusun azalacağını öngörüyor.

Japonya\'da Nüfusun 2050\'ye Kadar Düşmesi Öngörülüyor
24.12.2023 - 07:49,
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Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre, nüfusun, 2050'ye kadar başkent Tokyo dışındaki tüm eyaletlerde düşeceği öngörülüyor.

Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (IPSS), 5 yılda bir düzenlenen araştırmasına dayalı tahminini paylaştı.

Buna göre, ülkenin 124 milyon olan nüfusunun 2050'ye kadar yaklaşık 104 milyona düşmesi bekleniyor.

Araştırma, 47 idari bölgenin bulunduğu Japonya'da, başkent Tokyo dışındaki 46 eyalette nüfusun azalacağını öngörüyor.

Farklı bölgelerdeki 11 eyaletin nüfusunda yüzde 30 veya daha fazla düşüş olacağı tahmin ediliyor.

En keskin düşüşlerin yüzde 42'yle Akita, yüzde 39'la Aomori ve yüzde 35'le Koçi eyaletlerinde yaşanması bekleniyor.

Kırsal alanlardan kaçış uyarısı

Japonya Araştırma Enstitüsünden (JRI) Fujinami Takumi, yaptığı açıklamada, işletmelerin, gençlerin kırsal alanlardan kaçışını engellemede hayati bir rol oynadığını bildirdi.

Fujinami, yerel bölgelerdeki şirketlerin, işlerini geliştirmek ve istihdam oluşturmak için yeni yatırımlar yapması gerektiğini kaydetti.

"Sosyal fonksiyonlar"

2023 başında Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düşen doğum oranlarıyla Japonya'nın "sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine" geldiğini, bu sebeple çocuk yetiştirme politikalarına odaklanacaklarını açıklamıştı.

Kişida, "Ülkemizin ekonomisinin ve toplumunun sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı göz önüne alındığında, çocuk yetiştirme destekleri en önemli politikamız." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA
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Japonya, Tokyo, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da Nüfusun 2050'ye Kadar Düşmesi Öngörülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da Nüfusun 2050'ye Kadar Düşmesi Öngörülüyor - Son Dakika
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