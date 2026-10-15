Japonya\'da Onagawa 2. reaktörü vanadaki su sızıntısı yüzünden cumartesi durdurulacak

Japonya'da Onagawa 2. reaktörü vanadaki su sızıntısı yüzünden cumartesi durdurulacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Onagawa Nükleer Santrali'ndeki 2 numaralı reaktör, bir vanadan az miktarda su sızıntısı tespit edilince cumartesi durdurulacak. İşletmeci Tohoku Elektrik, sızan suyun toplandığını ve Miyagi eyaletindeki santral çevresinde anormal radyasyon seviyesi görülmediğini açıkladı.
TOKYO, 15 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın Onagawa Nükleer Santrali'ndeki 2 numaralı reaktörün faaliyetleri, bir vanadan az miktarda su sızıntısı tespit edilmesi üzerine cumartesi günü durdurulacak.
Kyodo Haber Ajansı'nın haberine göre santralin işletmecisi Tohoku Elektrik Limited Şirketi perşembe günü yaptığı açıklamada, sızan suyun toplandığını ve Miyagi eyaletindeki santralin çevresinde anormal radyasyon seviyeleri tespit edilmediğini belirtti.
Kaynak: Xinhua
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