Japonya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

TOKYO, 10 Mart (Xinhua) -- Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaletinde en az 210 binaya zarar veren büyük orman yangını pazar günü itibarıyla kontrol altına alındı.

Eyalette orman yangından etkilenen Ofunato kentinin Belediye Başkanı Kiyoshi Fuchigami, "Havadan yapılan keşiflere göre yangının daha fazla yayılma riski olmadığını belirledik" dedi.

26 Şubat'ta başlayan yangın, kentin yaklaşık yüzde 9'una karşılık gelen 2.900 hektarlık alanı küle çevirdi. Pazar günü öğle saatleri itibarıyla 102 ev hasar görürken, bunların 76'sı tamamen yandı. Ofislerin de aralarında bulunduğu konut dışı 108 bina da zarar gördü.

Aynı gün Ofunato yetkilileri, 4 bölgede yaşayan 361 haneye mensup toplam 882 kişiye yönelik tahliye emrini kaldırdı.

Fuchigami, "Bundan sonraki süreçte mağdurlara destek sağlamaya ve yangının tamamen söndüğünden emin olmak için tetikte kalmaya odaklanacağız" diye ekledi.

Yetkililer 979 hanede yaşayan 2.424 kişiye yönelik devam eden tahliye emirlerinin ise pazartesi günü öğleye kadar kaldırılmasının beklendiğini açıkladı.