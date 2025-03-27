Japonya'da Otomobil Üretimi Düşüyor - Son Dakika
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Japonya'da Otomobil Üretimi Düşüyor

ABD'nin ek gümrük vergileri, Japon otomobil üretimini yıllık yüzde 4,3 oranında azaltacak.

27.03.2025 13:06
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TOKYO, 27 Mart (Xinhua) -- Japonya Araştırma Enstitüsü, ABD'nin ek gümrük vergileri nedeniyle ülkedeki otomobil üretiminin, ABD'ye olan satışlardaki düşüşün etkisiyle yıllık yüzde 4,3 oranında azalacağını ve genel sanayi üretiminin yüzde 0,6 oranında düşebileceğini öngördü.

Japon haber sitesi Nikkei'nin perşembe günkü haberine göre enstitü araştırmacılarından Goto Şumpei, ABD'de otomobil fiyatlarının yükselmesine yol açan gümrük vergileri sonrasında Japonya yapımı otomobil satışlarının düşmesinin beklendiğini, bunun da araç üretiminin azalmasına ve otomobil parçaları üreticilerine yönelik dalgalanma etkisine yol açacağını belirtti.

ABD hükümetinin önümüzdeki hafta uygulamaya başlayacağı yeni gümrük vergileri, motor gibi temel otomotiv bileşenlerinden de alınacak.

Habere göre Goto'nun ilk analizinde otomotiv parçaları üzerindeki ek vergi yükü hesaba katılmadığından, hem bitmiş araçlar hem de parçalara yönelik vergilerin, üretimi daha da azaltması muhtemel.

Japonya'nın 2024 yılında ABD'ye otomobil ihracatı 6,0261 trilyon yene (yaklaşık 40 milyar ABD doları) ulaşırken, rakam Japonya'nın bu ülkeye yaptığı toplam ihracatın yüzde 28,3'ünü oluşturdu.

Japonya Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre 2024 yılında ABD'ye yaklaşık 1,37 milyon araç ihraç edildi.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, perşembe günü yaptığı açıklamada ABD'nin ithal otomobillere getirdiği gümrük vergilerine uygun bir karşılık vermeyi değerlendireceklerini belirterek tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

İşiba, "ABD'yi yüzde 25 ek gümrük vergisini Japonya'ya uygulamamaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Japonya'da Otomobil Üretimi Düşüyor - Son Dakika

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