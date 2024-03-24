Japonya'da Oturuma Sahip Yabancıların Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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Japonya'da Oturuma Sahip Yabancıların Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı

Japonya'da oturuma sahip yabancıların sayısı 3,4 milyonu aşarak, şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Göçmenlik Hizmetleri Ajansı'na göre, 2023 yılı sonunda Japonya'da yaklaşık 3 milyon 410 bin 992 yabancı ikamet etmektedir. En fazla oturuma sahip yabancılar arasında Çinliler, Vietnamlılar ve Güney Koreliler bulunmaktadır. Kovid-19 sınır kontrol önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte yabancıların Japonya'ya olan ilgisi artmıştır.

24.03.2024 07:57  Güncelleme: 07:58
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Japonya'da oturuma sahip yabancıların sayısının 3,4 milyonu aşarak, şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

Hükümete bağlı Göçmenlik Hizmetleri Ajansından (Nyükan), yapılan açıklamada, 2023 yıl sonu itibarıyla Japonya'da yaklaşık 3 milyon 410 bin 992 yabancının ikamet ettiği bildirildi.

Buna göre 2022 yılına kıyasla yüzde 10,9 düzeyde artan bu sayının, şimdiye kadarki en yüksek seviyesine eriştiği kaydedildi.

En fazla oturuma sahip yabancılar arasında 821 binle Çinliler, 565 binle Vietnamlılar ve 410 binle Güney Koreliler kayda geçti.

Geçen yıl yabancı stajyerlerin sayısı yüzde 24,5 artışla yaklaşık 405 bine, özel vasıflı işçilerin sayısı ise yüzde 59,2 artışla yaklaşık 208 bine yükseldi.

Ajans, Kovid-19 sınır kontrol önlemlerinin gevşetilmesinin ardından yabancıların gittikçe artan sayıda Japonya'ya gelmeye başladığına dikkat çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'da Oturuma Sahip Yabancıların Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da Oturuma Sahip Yabancıların Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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