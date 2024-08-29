Japonya'da Şanşan Tayfunu: 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı - Son Dakika
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Japonya'da Şanşan Tayfunu: 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı

Japonya'da etkili olan Şanşan Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar ve toprak kayması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Tayfunun etkili olduğu bölgelerde tren seferleri ve uçuşlar iptal edildi, elektrik kesintileri yaşandı.

29.08.2024 09:46
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Japonya'da etkili olan Şanşan Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar ve toprak kayması nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilileri, Şanşan Tayfunu'nun ülkenin güneyinde etkili olduğunu belirtti.

Yetkililer, şiddetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Kagoşima, Kumamoto ve Miyazaki eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Tayfun nedeniyle Aiçi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında ise 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan yetkililer, bölge sakinlerini olası doğal afetler için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, bazı bölgelerde tren seferleri ve uçuşların iptal edildiğini, bazı konutlarda elektrik kesintisinin yaşandığını ifade etti.

JMA, dün Şanşan Tayfunu nedeniyle Kagoşima bölgesi için acil durum uyarısı yayınlamış, tayfunun saatteki hızının 250 kilometreye ulaşmasının tahmin edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'da Şanşan Tayfunu: 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da Şanşan Tayfunu: 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı - Son Dakika
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