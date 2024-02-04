Japonya\'da Sapporo Kar Festivali kısıtlamalar olmaksızın başladı

Japonya'nın en büyük kış etkinliklerinden "Sapporo Kar Festivali" (Yuki-matsuri) 4 yıldır ilk kez "kısıtlamalar olmaksızın" başladı.
Ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido'da Kovid-19 sebebiyle son 3 yıldır çevrim içi ya da kısıtlandırılmış düzenlenen "Sapporo Yuki-matsuri" bu kış kapılarını "kısıtlamalar olmaksızın" halka açtı.
Aralarında uzunluğu 10 metreyi aşan, kar ve buzdan yapılmış 190 yapıtın sergilendiği festival kentteki 3 farklı lokasyonda 11 Şubat'a kadar sürecek.
Yapıtlar arasında popüler Japon çizgi dizi karakterlerinden uluslararası düzeyde tanınan heykeller ile Hokkaido'daki yerel Ainu halkının kahramanları da yer alıyor.
Resmi Kyodo ajansına konuşan Tsukamoto Sana, ülkenin güneyindeki Kyoto'dan 4 yıldır ilk kez geldiğini belirterek, "Heykeller sadece büyüklüklerinden değil aynı zamanda karmaşık oyma detayları nedeniyle de göz kamaştırıyor" dedi.
Tarihi 1950'lere dayanan ve her yıl ortalama 2 milyonu aşkın yerli ve yabancı turistin katıldığı festival, Japonya'nın en büyük kış etkinliklerinden kabul ediliyor.
Kovid-19 salgını öncesi 2019'da 2,7 milyon ziyaretçinin katıldığı festival 2021 ve 2022'de çevrim içi, 2023'te ise küçük ölçekli düzenlenmişti.
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