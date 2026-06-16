Japonya'da SFTS Vakaları Artış Gösterdi - Son Dakika
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Japonya'da SFTS Vakaları Artış Gösterdi

16.06.2026 13:26
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Japonya'da kenelerin neden olduğu SFTS vakalarında artış yaşanıyor, dikkatli olunması hatırlatıldı.

Japonya'da kenelerin sebep olduğu Şiddetli Ateşli Trombositopeni Sendromu (SFTS) vakalarında artış bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, kenelerin sebep olduğu SFTS vakalarının geçen yıla kıyasla daha fazla olduğu kaydedildi.

Japonya Sağlık Bakanı Kenichiro Ueno, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında SFTS vakalarına bağlı hasta sayısının artış eğiliminde olduğunu belirterek ülke genelinde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Kenelerin ilkbahar ve sonbahar arasında daha aktif olduğunu hatırlatan Kenichiro, vatandaşlara çimenlik ve ormanlık alanlarda vücutlarını örten kıyafetler giymeleri çağrısında bulundu.

Kenichiro, ayrıca evcil kedi ve köpeklerde böcek kovucu ürünlerin kullanılmasının önemine dikkati çekerek enfeksiyon durumunu yakından izlemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Çoğunlukla kene ısırıklarıyla bulaşan SFTS, enfekte insan veya hayvanların kanıyla temas sonucu da yayılabiliyor.

SFTS ortalama 6 ila 14 günlük kuluçka süresinin ardından hastalarda ateş, kusma, ishal ve bilinç bozukluğu gibi belirtilere sebep oluyor.

Kaynak: AA

Japonya, Sağlık, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

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