Japonya'da Tartışmalı Yasukuni Ziyareti - Son Dakika
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Japonya'da Tartışmalı Yasukuni Ziyareti

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Savunma Bakanı Koizumi, Asya ülkeleriyle gerginliğe yol açan Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, "geçmiş Japon militarizminin sembolü olarak görülen" ve Asya ülkeleri arasında diplomatik gerilimlere yol açan Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti.

Kyodo ajansının haberine göre, İkinci Dünya Savaşı sırasında işlenen savaş suçları nedeniyle yargılanan bazı askerlerin mezarlarının bulunduğu tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret eden Koizumi, burada dua etti.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae de geleneksel ilkbahar festivali kapsamında nisan ayında Yasukuni Tapınağı'na törensel adakta bulunmuştu.

"Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü"

1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Çin ve Güney Kore gibi komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tarihi tapınak, savaşta yaşamını yitirenlerin anılması amacıyla ziyaret ediliyor.

Japonya'da hükümet yetkilileri ve iş dünyası yöneticilerinin yıl içinde ziyaret ettiği tapınağa, başbakan düzeyinde en son Aralık 2013'te eski Başbakan Abe Şinzo gitmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Japonya, Güncel, Son Dakika

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