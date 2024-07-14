Japonya'da Toprak Kayması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Japonya'da Toprak Kayması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Japonya'nın Ehime eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan heyelan sonucunda bölgede büyük bir toprak yığını oluştu. Arama kurtarma çalışmaları zorlu zemin koşulları nedeniyle olumsuz etkilendi. Japonya Meteroloji Ajansı daha önceden toprak kayması uyarıları yapmıştı. Heyelanın, tarihi sit alanı olan Matsuyama Kalesi'nin yer aldığı dağın eteğinde meydana geldiği belirtildi.

14.07.2024 07:07
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Japonya'nın batısındaki Ehime eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Ehime'ye bağlı Matsuyama kentinde 12 Temmuz'da toprak kayması meydana geldi.

Aşırı yağış kaynaklı yaşanan heyelan sonrası bölgede 50 metre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğinde toprak yığını oluştu.

İtfaiye yetkilileri, bölgede bulunan bir ahşap evin heyelan altında kaldığını ve aynı aileden 3 kişinin kaybolduğunu saptadı.

Heyelan sonrası gevşeyen zeminin, müstakil ev ve apartmanlarda yol açtığı toprak yığınları, arama çalışmalarını olumsuz etkiledi.

Yerel belediyeye göre, arama kurtarma görevlilerinin 1 günden fazla süren faaliyeti sonucu, kaybolan 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

İtfaiye yetkilisi, "kaybolanları kurtarma arzusuyla çalışsak da dizlerimize kadar çamur ve toprak içinde yürümek çok zordu." dedi.

Japonya Meteroloji Ajansı (JMA), ülkenin batı kıyısı eyaletlerine yönelik aşırı yağış ve toprak kayması uyarıları yapmıştı.

Heyelanın, Japonya'da "tarihi sit alanı" olarak korunan Matsuyama Kalesi'nin yer aldığı dağın eteğinde meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'da Toprak Kayması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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