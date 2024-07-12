Japonya'da toprak kayması: 3 kişi kayıp - Son Dakika
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Japonya'da toprak kayması: 3 kişi kayıp

Japonya'nın Ehime eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasının ardından 3 kişiden haber alınamadığı açıklandı. Yaşanan felaket sonucunda birçok yapı çamur ve toprağa gömülürken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şiddetli yağış riski nedeniyle bölgedeki hanelere tahliye uyarısı yapıldı ve üniversitedeki dersler bir gün süreyle durduruldu.

12.07.2024 22:34
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- Japonya'da toprak kayması: 3 kişi kayıp

TOKYO - Japonya'nın Ehime eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasının ardından 3 kişiden haber alınamadığı açıklandı.

Japonya'nın Ehime eyaletinde etki gösteren şiddetli yağışlar, Matsuyama şehrinde toprak kaymasına neden oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre yerel saatle 04.00 sıralarında yaşanan felaketin ardından 50 metre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğindeki yamacın altında bulunan birçok yapı çamur ve toprağa gömüldü. Bölgede bulunan 2 katlı ahşap bir binada yaşayan 3 kişiden haber alınamadığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

22 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı

Öte yandan, şiddetli yağış riskinin devam etmesi nedeniyle Matsuyama şehrindeki 13 bin 226 hanede yaşayan 22 bin 62 kişiye tahliye uyarısı yapılırken, Matsuya Üniversitesi'nde derslere 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaya çağıran yetkililer, binaların üst katlarına ya da yüksek kesimlere çıkma uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA

Japonya, Uluslararası, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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