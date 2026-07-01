Japonya'da Turist Ücretlerine Artış - Son Dakika
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Japonya'da Turist Ücretlerine Artış

01.07.2026 13:10
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Japonya, turist çekme hedefiyle ücretleri artırarak ziyaretçi sayısında düşüş yaşıyor.

Japonya'da denizaşırı ülkelerden turist çekme hedeflerine rağmen, yurt dışından gelen ziyaretçilere uygulanan vergi ve ücretlerde son dönemde artış oldu.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Japonya'da denizaşırı ülkelerden turist çekilmesi amaçlansa da bir yandan da turistlere yönelik ücret artışları nedeniyle bazı endişeler var.

Son dönemde turistlere yönelik yapılan fiyat artışlarından biri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası olarak tescillenen Himeji Kalesi'ne giriş ücretinde oldu.

Kaleye giriş ücreti, Himeji kentinde ikamet etmeyenler için 15,50 dolara çıkarılırken, kent sakinleri için 6 dolar civarında kaldı.

Ücret artışını takip eden ilk ayda, kaleye ziyaretlerin yüzde 17 düştüğü gözlendi.

Öte yandan, ülkeden yurt dışına çıkış vergisi 18,55 dolara, Japonya'nın vize ücretleri de 5 kat artırılarak 93 dolara çıkarıldı.

Aşırı turizme karşı ücretlendirme mi?

Japonya'nın Kyoto kentinde yaşayanlar, kente akın akın gelen turistlerden rahatsız olduklarını ve otobüslere dahi binemediklerini belirtti.

Bunun üzerine Kyoto yönetimi, kentte yaşamayanlar için otobüs biniş ücretlerini artırdı.

Nagano Dağları bölgesinde yaşayan Yoko Fujiahara, yaptığı açıklamada kayak için yerel olmayan kişilerden daha çok ücret alındığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'da Turist Ücretlerine Artış - Son Dakika

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