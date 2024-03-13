Japonya'da Uydu Taşıyan Roket Patladı

Buket Aydın'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u programında konuk eden sunucu Buket Aydın, "Bu arada oyum size değil Ekrem Bey, bunu da böyle söylemek isterim" diyerek seçimde Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı. Aydın'ın sözlerine yayını izleyen kendi seyircileri bile tepki gösterirken, çok sayıda kişi "Kime oy vereceğin bizi hiç ilgilendirmiyor, neden yayında açıklıyorsun" gibi yorumlarda bulundu.