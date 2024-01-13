Japonya\'da Yanardağ Patlaması

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletine bağlı Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Otake Yanardağı'nda yerel saatle 00.22'de patlama yaşandı.

Volkanik hareketlilik uyarı seviyesi "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesi olan 3. seviyeye yükseltildi.

Japon Devlet Televizyonunun (NHK) yerel polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Nüfusu 100'den az olan volkanik özellikli Suwanose Adası, Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletinin 230 kilometre güneyinde yer alıyor.