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Japonya'da Yolcu Uçağı Kazasında Sahil Güvenlik Uçağı Talimata Uymadı - Son Dakika
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Japonya'da Yolcu Uçağı Kazasında Sahil Güvenlik Uçağı Talimata Uymadı

Japonya'da meydana gelen yolcu uçağı kazasında, sahil güvenlik uçağının kulenin talimatına uymadığı belirtildi. Haneda Havalimanı'nın kulesi, kazaya karışan yolcu uçağının inişine izin verirken, sahil güvenlik uçağına ise 'pistten uzak durun' talimatı verdi. Ancak uçağın bu talimata uymaması sonucunda iki uçak çarpıştı ve yanarak kaza meydana geldi. Kazada sahil güvenlik uçağından 5 kişi hayatını kaybederken, pilot ise yaralı olarak kurtuldu.

Japonya\'da Yolcu Uçağı Kazasında Sahil Güvenlik Uçağı Talimata Uymadı
03.01.2024 - 14:52,
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Japonya'da dün bir yolcu uçağının yanmasıyla sonuçlanan kazaya karışan sahil güvenlik uçağının, kulenin "pistten bir süre uzak durun" talimatına uymadığı belirtildi.

NHK'nin Japonya Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nın kulesi, kazaya karışan yolcu uçağının inişine izin verdi.

Kule, kazaya karışan sahil güvenlik uçağına ise "bir süre pistten uzak durma" talimatı verdi. Ancak uçağın bu talimata uymaması üzerine, 2 uçak pistte çarpıştı ve her ikisi de yandı.

Kazadan yaralı kurtulan sahil güvenlik uçağı pilotu ise soruşturma kapsamında verdiği ifadede, kuleden iniş izni aldığını savundu.

Tokyo'da pistte yolcu uçağı ile sahil güvenlik uçağı çarpışmıştı

Haneda Havalimanı pistinde yolcu uçağı ile bir sahil güvenlik uçağı çarpışmış, ardından uçaklar pistte yanmaya başlamıştı.

Yolcu uçağındaki 379 yolcu ile mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken sahil güvenlik uçağındaki 6 kişiden 5'i hayatını kaybetmiş, pilot ise yaralı kurtulmuştu.

Kaynak: AA
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