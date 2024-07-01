Japonya DAICHI-4 gözlem uydusunu yörüngeye gönderdi - Son Dakika
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Japonya DAICHI-4 gözlem uydusunu yörüngeye gönderdi

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), DAICHI-4 gözlem uydusunu taşıyan H3 roketinin başarılı bir şekilde fırlatıldığını açıkladı. Uydu, afetlerden etkilenen bölgeleri gözlemlemek ve volkanik faaliyetleri ya da depremlerin neden olduğu zemin dönüşümlerini izlemek için kullanılacak. Uydunun ileri radar teknolojisi sayesinde kötü hava şartlarında ve geceleri dahi yüksek kaliteli görüntüler elde edebildiği belirtildi. H3 roketi, Japonya'nın son amiral gemisi taşıyıcı roketi H2A'nın halefi olarak geliştirilmiş olup, uzay taşımacılığında yurtdışı ile rekabet edebilmek amacıyla sıvı yakıt teknolojisinden güç alıyor.

01.07.2024 18:57
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- Japonya DAICHI-4 gözlem uydusunu yörüngeye gönderdi

TOKYO - Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), DAICHI-4 gözlem uydusunu taşıyan H3 roketinin başarılı bir şekilde fırlatıldığını açıkladı.

Japonya'nın DAICHI-4 gözlem uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdiği bildirildi. JAXA'dan yapılan açıklamada, uyduyu taşıyan H3 roketinin yerel saatle 12.06'da Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı kaydedildi. Fırlatmadan yaklaşık 17 dakika sonra alçak Dünya yörüngesine yerleştiği açıklanan uydunun, afetlerden etkilenen bölgeleri gözlemlemek ve volkanik faaliyetleri ya da depremlerin neden olduğu zemin dönüşümlerini izlemek için kullanılacağı belirtildi. "Gelişmiş Arazi Gözlem Uydusu-4" adıyla da anılan uydunun barındırdığı ileri radar teknolojisi sayesinde kötü hava şartlarında ve geceleri dahi yüksek kaliteli görüntüler elde edebildiği açıklandı.

İlk fırlatma başarısızlıkla sonuçlanmıştı

JAXA ve Mitsubishi tarafından ortaklaşa geliştirilen H3 roketinin ilk fırlatma denemesi geçen yılın Mart ayında yapılmış, ancak motor arızası nedeniyle deneme başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Rokete, fırlatmadan kısa süre sonra kendini imha talimatı verilmişti. H3 roketinin geliştirilmiş ateşleme sistemine sahip bir versiyonunun kullanıldığı ikinci fırlatma ise geçtiğimiz Şubat ayında başarılı bir şekilde tamamlanmıştı. Fırlatılan roketin yörüngeye bir yapay uydu ile iki işlevsel mikro uydu taşıdığı bildirilmişti.

Rekabet gücünü artırmak için geliştirildi

İlk etapta 2020'de fırlatılması planlanan ancak motor tasarımındaki bir değişiklik nedeniyle fırlatılışı geciken H3 roketinin Japonya'nın son amiral gemisi taşıyıcı roketi H2A'nın halefi olarak geliştirildiği biliniyor. Uzaya yaklaşık 1.3 kat daha fazla yük taşımak üzere tasarlanan ve fırlatma maliyetini yarı yarıya düşüren H3'ün, denizaşırı kuruluşlar için uzaya uydu gönderme de dahil olmak üzere geniş bir ticari talep yelpazesi oluşturacağı öngörülüyor. Uzay taşımacılığında yurtdışı ile rekabet edebilmek amacıyla geliştirilen H3 roketi sıvı yakıt teknolojisinden güç alıyor.

Kaynak: İHA

Japonya, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya DAICHI-4 gözlem uydusunu yörüngeye gönderdi - Son Dakika

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