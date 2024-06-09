Japonya'daki Fuji Dağı'nı Gören Fotoğraf Noktasına Yeni Branda Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya'daki Fuji Dağı'nı Gören Fotoğraf Noktasına Yeni Branda Yapılacak

Japonya\'daki Fuji Dağı\'nı Gören Fotoğraf Noktasına Yeni Branda Yapılacak

Japonya'daki Fuji Dağı'nı gören fotoğraf noktasına turist yoğunluğuna karşı önlem amacıyla çekilen ancak yırtıldığı gözlenen brandanın yenileneceği bildirildi. Yetkililer, brandanın onarılacağını ve üzerine 'dokunmayın' uyarısı asılacağını açıkladı.

09.06.2024 08:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'daki Fuji Dağı'nı gören fotoğraf noktasına turist yoğunluğuna karşı önlem amacıyla çekilen ancak yırtıldığı gözlenen brandanın yenileneceği bildirildi.

Fujikawaguçiko kasabasında popüler fotoğraf çekim noktasının internette viral olmasının ardından artan yabancı turist ziyaretleri şikayetlere neden oldu.

Bölgede turistlerin yol açtığı çöp birikintileri ve trafik kurallarına uyulmaması gibi sorunların yaygınlaşması sonrası fotoğraf çekim noktasına siyah branda çekilmişti.

Yetkililerce yapılan kontrollerde, alınan önleme rağmen çekim için söz konusu noktaya akın eden yabancı turistlerin, fotoğraf alabilmek amacıyla siyah brandayı yırttığı görüldü.

Yerel basına konuşan yetkili, önlem amacıyla çekilen brandada "delikler açılması dahil ahlak eksikliklerini görmek hayal kırıklığı oluşturuyor" dedi. Yetkili, zarar gören brandadaki deliklerin onarılacağını, branda malzemesinin güçlendirileceğini ve renginin mavi ya da yeşil olacağını bildirildi.

Buna göre 2,5 metre yüksekliğinde ve 20 metre genişliğindeki siyah brandanın ivedilikle onarılacağı ve üzerine "dokunmayın" uyarısı asılacağı aktarıldı.

Yetkililer daha önce alınan tedbirlerde, kalabalığı kontrol altında tutmak için bölgeye güvenlik görevlileri yerleştirmiş ve İngilizce uyarılar yayınlamaya başlamıştı.

"Çok daha Japon hissettirdiği algısı"

Kasabanın birçok noktasından Fuji Dağı görülürken, branda çekilen noktada Fuji Dağı, yaygın market zinciri Lawson şubesi ile aynı karede üst üste çekilebiliyor.

Diğer çekim yerlerine kıyasla söz konusu nokta, sosyal medyada, "çok daha Japon hissettirdiği için daha popüler hale geldiği" belirtiliyor.

Lawson şubesinin karşı kaldırımında "aşırı kalabalıklaşan" turistler, trafik işaretleri ve güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen yerel halk nezdinde şikayetlere yol açıyor.

Araçlarını fotoğraf çekim noktasına kurallara aykırı park eden turistlerin, "daha iyi görüntü yakalayabilmek" amacıyla caddede konuşlu binaların çatılarına tırmandığı görülebiliyor.

Ulusal simge

Japonya'da Yamanaşi ve Şizuoka eyaletleri arasında yer alan, "UNESCO Dünya Miras Listesinde" bulunan 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı, ülkenin ulusal simgelerinden biri.

Başkent Tokyo'dan Fuji Dağı'na en kolay ulaşım noktalarından biri olarak kabul edilen Yoşida Patikası, başlangıç düzeyindeki tırmanışçılar için popüler.

Kaynak: AA

Japonya, turist, trafik, Japon, Çevre, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'daki Fuji Dağı'nı Gören Fotoğraf Noktasına Yeni Branda Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 “Merhaba Ezel Bey“ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu "Merhaba Ezel Bey" diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:47:13. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'daki Fuji Dağı'nı Gören Fotoğraf Noktasına Yeni Branda Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement