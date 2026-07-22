Japonya'dan Altın ve Gümüş Madalya

BAŞAK AKBULUT YAZAR/ZEHRA ONGAN - Japonya'da düzenlenen ve yaklaşık 1000 öğrencinin katıldığı World Mathematics Invitational (WMI) 2026 Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil eden 13 yaşındaki Atlas Haser altın, 15 yaşındaki Mehmet Aras Başçiftçi ise gümüş madalya kazandı.

Tokyo'da WMI'dan 4. kez altın madalya kazanan özel bir okulun 7. sınıf öğrencisi Atlas Haser???????, AA muhabirine, matematik yarışmalarına, olimpiyatlara ve fen, bilişim gibi farklı alanlardaki yarışmalara ilgi duyduğunu???????, Kanguru Matematik Türkiye-Uluslararası Matematik Yarışması sayesinde WMI'dan haberdar olduğunu söyledi.

Haser, yarışmanın kağıt üzerinde 15'i test, 10'u açık uçlu olmak üzere 25 sorudan oluştuğunu anlatarak, "Özel olarak WMI'ya hazırlanmıyorum. Çünkü diğer yarışmalar ve TÜBİTAK yani olimpiyat hazırlıkları zaten WMI'yı da destekliyor." dedi.

Gün içinde evde neler yaptığından bahseden Haser, şunları kaydetti:

"Biraz matematik çalışıyorum. Okul varsa okula gidiyorum, ödevlerimi falan yapıyorum. Biraz oyun oynuyorum, yemek yiyorum, sonra yatıyorum. Diğer derslerle de aram iyi. Özellikle fen bilimleri ve bilişimi de seviyorum. Geleceğe dair henüz net planlarım yok. Lisede iyi bir eğitimle devam etmek istiyorum ama üniversite ve mesleki bir planım daha yok."

Haser, International Mathematical Olympiad'dan (IMO) 4 madalya kazandığını ve şu anda Oxford'da okuduğunu belirttiği Barış Koyuncu'yu örnek aldığını ifade ederek, "Şu an ilk hedefim TÜBİTAK'ta bir başarı elde etmek. İlk aşamayı geçtim. İkinci aşama olacak, sonra da takım seçme olacak. Hedefim madalya almak veya takıma girmek." diye konuştu.

Atlas Haser, gelecek yıl yapılacak lise giriş sınavlarına hazırlanmaya başladığını, hedefinin sıfır yanlış veya iyi bir skor almak olduğunu söyledi.

"İlkokul 2. sınıfta matematik yarışmalarına katılmaya başladı"

Haser'in babası Murat Haser de Atlas'ı ana sınıfına başlayana kadar özel eğitim öğretmeni olan babaannesinin yetiştirdiğini anlattı.

Oğlunun 4-5 yaşlarında okuma yazmayı öğrendiğini, matematik olduğunu bilmeden hesaplamalar yaptığını belirten Haser, "Biz de bunu fark edince biraz üstüne gittik. Ben mühendis, anne de ekonomi mezunu olduğu için sayılarla zaten çok haşır neşiriz. Atlas'ı beslemeye başladık ama bir akademik çalışmamız yoktu o zaman. Bir noktada arkadaşımızın yönlendirmesiyle ilkokul 2. sınıfta matematik yarışmalarına katılmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Haser, oğlunun katıldığı yarışmalardan kazandığı yaklaşık 80 madalya ve sertifikasının bulunduğunu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerinden ve İstanbul Bilim Olimpiyatları'ndan destek aldıklarını, bunun yanı sıra TÜBİTAK sınavlarına hazırlandıklarını dile getirdi.

Oğlunun başarılarıyla gurur duyduğunu vurgulayan Haser, "Zamanında ben de girdim TÜBİTAK yarışmalarına, tabii çok ilerleyemedim. Şimdi Atlas benden çok daha iyiye gidecek." dedi.

"Yarışmaya en iyi şekilde hazırlandım"

WMI 2026 Dünya Finali'nde gümüş madalya kazanan Eskişehir'de özel bir fen lisesinde 10. sınıfta öğrenim gören Mehmet Aras Başçiftçi de yarışma sürecinde geçmiş yıllara ait soruları çözdüğünü, okulundaki matematik öğretmenlerinin de olimpiyat düzeyindeki konularda kendisine destek verdiğini söyledi.

Matematiğe ilgisinin ortaokul yıllarında belirgin şekilde arttığını belirten Başçiftçi, "Matematikle daha fazla ilgilenmeye başladıktan sonra kendimi geliştirmek için düzenli çalıştım. Öğretmenlerimin desteğiyle eksiklerimi tamamladım ve yarışmaya en iyi şekilde hazırlandım. WMI 2026 Dünya Finali'nde başarılı olmak için hazırlık döneminde yoğun emek verdim. Yarışma sırasında elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Öğretmenim de bu süreçte bana çok destek oldu. Derece aldığımı öğrendiğimde büyük mutluluk yaşadım." diye konuştu.

Yaklaşık 1000 öğrencinin katıldığı organizasyonda derece elde etmenin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu dile getiren Başçiftçi, ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarının başarısını büyük bir sevinçle karşıladığını ifade etti.

Başçiftçi, benzer uluslararası organizasyonlara katılmak isteyen öğrencilere düzenli çalışmalarını ve geçmiş yıllara ait soruları çözmelerini tavsiye ederek, gelecek yıl da WMI Dünya Finali'ne katılarak daha üst dereceler elde etmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Final ileri seviye matematik sorularından oluşuyor

WMI Türkiye Temsilcisi Esra Çelik de yarışmanın Tayvan merkezli uluslararası bir organizasyon olduğunu, dünya finallerinin 2013'ten bu yana Asya'nın farklı ülkelerinde düzenlendiğini aktardı.

Bu yıl finallerin Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Çelik, yarışmanın olimpiyat düzeyinde hazırlanan ileri seviye matematik sorularından oluştuğunu ifade etti.

Çelik, Türk öğrencilerin organizasyondan altın ve gümüş madalyalarla döndüğünü belirterek, "Öğrencilerimizin bu platformda kendilerini başarıyla ifade etmiş olmaları hem kendileri hem de ülkemiz adına son derece değerli." dedi.

Yarışmada verilen sertifikaların uluslararası geçerliliğe sahip olduğuna işaret eden Çelik, bu belgelerin öğrencilerin yurt dışındaki üniversite başvurularında akademik portfolyolarını güçlendiren önemli unsurlar arasında yer aldığını kaydetti.