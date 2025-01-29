Japonya'dan Çin'e İletişim Vurgusu

Güncel

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, komşu ülke Çin ile liderler düzeyinde iletişimi teşvik etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

İşiba, ulusal meclisin üst kanadı Danışman Meclisinde (Sangiin) yaptığı konuşmada, Tokyo- Pekin ilişkilerinin geleceğine değindi.

Bölgenin barış ve refahı için iki ülkenin ciddi sorumluluğu bulunduğunu kaydeden İşiba, "Japonya, Çin ile liderler düzeyinde iletişimi teşvik etmeyi hedefliyor" dedi.

Pekin yönetimiyle ilişkilerde "zorlukların azaltılacağı ve koordinasyonun artırılacağını" söyleyen İşiba, Japonya'nın, Güneydoğu Asya ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmenin "her zamankinden daha önemli" olduğunu sözlerine ekledi.