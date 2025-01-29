Japonya'dan Çin ile Stratejik İşbirliği Vurgusu

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TOKYO, 29 Ocak (Xinhua) -- Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Çin ile iletişimi geliştirme ve iki ülke arasındaki karşılıklı yarar sağlayan stratejik ilişkiyi kapsamlı şekilde ilerletme sözü verdi.

Danışmanlar Meclis'inde salı günü yaptığı konuşmada Çin ile birçok alanda iletişimi güçlendirmenin, zorlukları azaltmanın ve işbirliğini artırmanın önemini vurgulayan başbakan, iki tarafın da yapıcı ve istikrarlı ikili ilişkiler kurmak üzere birlikte çalışacağını söyledi.