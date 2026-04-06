Japonya'dan Pakistan'a Teşekkür - Son Dakika
Japonya'dan Pakistan'a Teşekkür

06.04.2026 16:35
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Pakistan'ın Orta Doğu'daki arabulucu rolünü takdir etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Orta Doğu'da tırmanan gerilime karşı Pakistan'ın arabulucu rolünü takdir ettiklerini bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Motegi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar telefonda görüştü.

Görüşmede, Orta Doğu'da kötüleşen durumdan ciddi endişe duyduğunu kaydeden Motegi, Japonya'nın tutumunun, gerilimin bir an önce düşürülmesi olduğunu ifade etti.

Motegi, Pakistan'ın gerilimin tarafları arasındaki arabulucu rolünü takdir ettiklerini, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği konusunda da İslamabad ile yakın işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Dar da görüşmede, gerilimin düşürülmesine ve kalıcı barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü girişimi desteklemeye hazır olduklarının altını çizdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Pakistan, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'dan Pakistan'a Teşekkür - Son Dakika

Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu
İran’daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla İran'daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla
Çanakkale’de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i liderliği geri aldı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliği geri aldı

17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:22
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
SON DAKİKA: Japonya'dan Pakistan'a Teşekkür - Son Dakika
