Japonya'dan Rusya'ya Protesto Notası

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Japonya hükümeti, bir Rus askeri devriye uçağının Japon hava sahasını ihlal etmesi üzerine Rusya'ya protesto notası gönderdi.

Resmi Kyodo haber ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rusya'ya ait "IL-38" devriye uçağı Japon hava sahasını 3 kez ihlal etti.

Devlet televizyonu NHK, ihlallerin Hokkaido bölgesinin kuzeybatısındaki Rebun Adaları civarında meydana geldiğini bildirdi.

Japonya Savunma Bakanlığı ise ihlaller sonrasında havalanan Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) uçağının uyarı niteliğinde işaret fişeği kullandığını duyurdu. Isı ve ışık yaydığı bilinen "işaret fişeklerinin" Öz Savunma Kuvvetlerince (SDF) karşı önlem niteliğinde uyarı amacıyla fırlatıldığı belirtildi.

"Hava sahamızı koruma kararlılığı"

Tokyo hükümeti, Moskova yönetimine Rus savaş uçağının Japon hava sahasını ihlal etmesini şiddetle protesto edildiğini içeren nota gönderdi.

Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, gazetecilere açıklamasında, ihlallere yönelik Başbakan Kişida Fumio'ya gerekli raporları sunacaklarını bildirdi. ABD ile yakın işbirliği vurgusu yapan Hayaşi, "sakin ve kararlı bir şekilde kara sularımızı ve hava sahamızı koruma kararlılığıyla karşılık vereceğiz." dedi.

Durumu "son derece üzücü" diye nitelendiren Hayaşi, "Rusya'ya çok sert bir protestoda bulunduk ve bir daha olmamasını talep ettik." diye konuştu.

Hava sahası ihlalinin, Rusya ve Çin'in hafta sonu Japon Denizi'nde başlattığı "Beibu/Interaction 2024" ortak deniz askeri tatbikatının ardından gelmesi dikkati çekti. Bir hafta sürmesi beklenen tatbikatta hava, su üstü ve su altı ortamda canlandırılan saldırıların püskürtülmesi ve manevra kabiliyetleri test ediliyor.