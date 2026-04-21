Japonya\'dan Silah İhracatında Yeni Düzenleme

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Japon hükümeti, ölümcül özelliklere sahip silahlar da dahil olmak üzere yurtdışına silah satışının önünü açmak üzere savunma ekipman ve teknolojisinin transferine ilişkin üç ilkeyi ve uygulama yönergelerini resmi olarak revize etti.

Japonya'nın Kyodo News haber ajansının bildirdiğine göre, söz konusu değişiklikler salı günü Kabine ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından onaylandı.

Yapılan revizyonla Japonya'nın savunma ekipmanı ihracatını; kurtarma, nakliye, uyarı, gözetleme ve mayın temizleme şeklinde beş savaş dışı kategoriyle sınırlayan kurallar kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle savunma ekipmanları ölümcül kapasiteye sahip olup olmadıklarına göre "silah" ve "silah dışı" kategorilerine ayrılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.