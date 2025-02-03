Japonya'dan Türkiye'ye Tarihi Yapılar İçin Hibe

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Japonya, "Asrın felaketi"nde zarar gören tarihi yapıların restorasyonunda kullanılacak ekipmanlara yönelik Türkiye'ye yaklaşık 130 bin dolar "nakdi hibe" desteği sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Türkiye'de kültürel mirasının korunması ve zarar gören tarihi yapıların restorasyonuna yönelik uluslararası işbirliği çerçevesinde Japonya Büyükelçiliği tarafından önemli hibe programlarının oluşturulduğu belirtildi.

Bu kapsamda, Japonya Hükümeti'nin desteğiyle iki ayrı proje geliştirilerek uygulamaya konulduğu aktarılan açıklamada, Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği kültürel mirasın korunmasına yönelik "Türkiye'de Zarar Görmüş Kültürel Mirasın Restorasyonu İçin Ekipman Kurulumu Projesi" hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, projenin, ilgili makamların görüşleri doğrultusunda Proje Koordinatörlüğü ve Müzeler Daire Başkanlığı işbirliğiyle geliştirildiği ve Eylül 2023'te Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi üzerinden başvurunun gerçekleştirildiği bilgisine yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu doğrultuda, Japonya Büyükelçiliği tarafından 26 Aralık'ta ICOM Türkiye Milli Komitesi Başkanlığı hesabına yaklaşık 130 bin dolar tutarında 'nakdi hibe' aktarılmıştır. Hibe kapsamında belirlenen ekipmanların tedarik süreci başlatılmış olup, laboratuvar binası inşa edilene kadar geçici olarak kullanılmak üzere konteyner laboratuvarlar tahsis edilmiştir. Japonya Büyükelçiliği tarafından 4 Şubat'ta Hatay'da bir teslim töreni düzenlenmesi önerilmiş olup, bu törene Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko'nun da katılım sağlayacağı bildirilmiştir."