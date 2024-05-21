Japonya Dışişleri Bakanı, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Japonya Dışişleri Bakanı, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı

Japonya Dışişleri Bakanı, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Kamikava, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bageri Keni'ye gönderdiği mesajında Cumhurbaşkanı Reisi, Bakan Abdullahiyan ve beraberindekilerin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti.

21.05.2024 06:57
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Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kamikava, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bageri Keni'ye gönderdiği mesajında Cumhurbaşkanı Reisi, Bakan Abdullahiyan ve beraberindekilerin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti.

Kamikava, mesajında İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile toplantılar ve telefon görüşmeleri aracılığıyla "Japonya ile İran arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel durum hakkında samimi görüşmeler gerçekleştirdiğini" hatırlattı.

Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, önceki gün İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Japonya Dışişleri Bakanı, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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