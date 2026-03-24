Japonya, Enerji Arz Güvenliği için Stoklarını Kullanıma Açıyor

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının tetiklediği enerji arz güvenliği endişeleri kapsamında ikinci kez petrol stoklarının kullanıma açılacağını duyurdu.

Kyodo ajansının haberine göre, Orta Doğu'daki krizin ardından enerji arzını sürdürmek amacıyla geçen hafta özel sektör stoklarını devreye sokan Japonya, krizin ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmeye yönelik tedbirlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Takaiçi, basına yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da petrol üreten ülkelerin Japonya'da depolanan ortak rezervlerinin de bu ay sonuna kadar kullanılmaya başlanacağını belirtti.

Orta Doğu'nun barış ve istikrarının Japonya ve uluslararası toplum açısından son derece önem taşıdığını vurgulayan Takaiçi, geçen hafta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, küresel petrol ticaretinin kritik güzergahı olan ve İran tarafından fiilen kapatılan Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyri sağlayarak istikrarlı enerji arzının sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Japonya, ortalama 254 günlük iç tüketimi karşılayabilecek yaklaşık 470 milyon varille dünyanın en büyük stokuna sahip ülkeler arasında yer alıyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.