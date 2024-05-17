Japonya, Filipinler\'e Donanma Gemi Tedariki İçin Kredi Desteği Sağlayacak

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Japonya hükümeti, Filipinler'e donanma gemisi tedariki için 64,3 milyar yen (412 milyon dolar) kredi desteği sağlayacak.

Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında Japonya hükümeti benzer düşüncedeki ülkelere savunma finansmanı desteğini sürdürüyor.

Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile Japonya'nın Manila Büyükelçisi Endo Kazuya, Filipinler'in başkenti Manila'da bir araya geldi.

Görüşmede Bakan Manalo ile Büyükelçi Endo, Japonya hükümetinin Filipinler'e yen bazlı kredi desteğini kapsayan anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında Japonya, donanma gemisi satın alımı için Filipinler'e 64,3 milyar yen (412 milyon dolar) kredi desteği verecek. Bunun karşılığında Japon yapımı 97 metre uzunluğundaki 5 donanma gemisi 2028 yılına kadar Filipinler donanmasına teslim edilecek.

"Sularımızdan geçenler için daha güvenli denizler sağlıyor"

Bakan Manalo, nlaşma sonrası "Filipinler'in deniz gözetim, müdahale kapasiteleri sularımızdan geçenler için daha güvenli denizler sağlıyor." dedi.

Manalo, anlaşmanın, iki ülke ilişkilerinin derinleştiğini ve deniz güvenliği kapasitelerinin geliştirmeye yönelik sarsılmaz kararlılığını vurguladığını bildirdi.

Büyükelçi Endo da Japon hükümetinin "Filipinler'in sahil güvenlik kapasite inşasına" yönelik desteğini istikrarlı şekilde sürdüreceğini bildirdi.

Endo, Japonya'nın hukukun üstünlüğüne dayanan serbest ve açık küresel düzeni korumak için Filipinler ile çalışmaya devam etmek isteğini belirtti.

Filipinler'in donanma kapasitelerinin artırılması kapsamında Japonya 2016'dan beri 12 adet "çok amaçlı müdahale gemisini" Filipinler'e teslim etmişti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kasım 2023'teki Manila ziyaretinde donanma kapasitesinin artırılması alanında Filipinler'e finansman taahhüdü vermişti.