Japonya, Fukuşima'daki nükleer kirli suyu Pasifik Okyanusu'na boşaltmaya devam ediyor

TOKYO, 19 Nisan (Xinhua) -- Japonya, hasarlı Fukuşima Daiichi nükleer santralindeki nükleer kirli atık suyu Pasifik Okyanusu'na boşaltma işleminin beşinci turunu Cuma günü başlattı.
Tesisin operatörü Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), yerel balıkçılar ve bölge sakinlerinin muhalefetine ve uluslararası toplumun tepkilerine rağmen sabah saatlerinde radyoaktif atık suyu boşaltmaya başladı. Böylece, 2024 mali yılı içerisinde ilk boşaltma turu başlamış oldu.
Daha önceki dört turda olduğu gibi radyoaktif bir madde olan trityum içeren yaklaşık 7.800 ton atık su, 7 Mayıs tarihine kadar boşaltılacak.
Japonya'da yayımlanan Asahi Shimbun gazetesinin bildirdiğine göre, boşaltılmak üzere tankta depolanan suyu analiz eden TEPCO, trityum dışındaki tüm radyoaktif maddelerin yoğunluğunun ulusal boşaltma standartlarının altında olduğunu belirlerken, giderilmesi mümkün olmayan trityum yoğunluğunun ise deniz suyuyla seyreltileceğini belirtti.
Haberde TEPCO'nun, boşaltımın etkilerini incelemek üzere söz konusu dönem boyunca her gün çevre sularda trityum gibi radyoaktif maddelerin yoğunluklarını ölçeceği ifade edildi.
Fukuşima'daki nükleer kirli suyun boşaltılmasına 2023 yılının Ağustos ayında başlanmıştı. 2024'ün Mart ayında sona eren 2023 mali yılı içinde dört turda toplam 31.200 ton civarında su boşaltıldı.
TEPCO, 2024 mali yılında yedi turda toplam 54.600 ton kirli su boşaltmayı planlıyor. Bu miktar ise 14 trilyon bekerel civarında trityum içeriyor.
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