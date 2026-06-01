Japonya, Fukuşima Nükleer Su Boşaltımına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya, Fukuşima Nükleer Su Boşaltımına Devam Ediyor

Japonya, Fukuşima Nükleer Su Boşaltımına Devam Ediyor
01.06.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya, Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin atık suyunun yirminci partisini okyanusa boşaltmaya başladı.

TOKYO, 1 Haziran (Xinhua) -- Japonya, pazartesi günü hasarlı Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin nükleer kirli atık suyunun yirminci partisini Pasifik Okyanusu'na boşaltmaya başladı. Japonya'nın 2023 yılından itibaren nükleer atık suyu okyanusa boşaltması tepkiyle karşılanıyor.

Tesisin operatörü olan Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), 19 Haziran'a kadar sürecek bu aşamada yaklaşık 1,3 trilyon bekerel radyoaktif trityum içeren 7.800 ton civarında atık suyun okyanusa boşaltılacağını açıkladı.

11 Mart 2011'de 9,0 büyüklüğünde bir deprem ve onu takip eden tsunamiyle sarsılan nükleer tesisin çekirdeğinde erimeler meydana gelmiş ve radyasyon salınımı yaşanmıştı. Kaza, Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeği'ne göre en yüksek seviye olan 7. seviye nükleer kaza olarak sınıflandırılmıştı.

Japonya, 2023 yılının ağustos ayında yerel balıkçılar, bölge sakinleri ve uluslararası toplumun muhalefetine rağmen Fukuşima'nın nükleer kirli suyunu okyanusa boşaltmaya başlamıştı. Bugüne dek 19 kez boşaltma işlemi gerçekleştiren TEPCO, bu kapsamda yaklaşık 150.000 ton atık suyu denize saldı.

Kaynak: Xinhua

Pasifik Okyanusu, Fukuşima, Japonya, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, Fukuşima Nükleer Su Boşaltımına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

17:44
Galatasaray’dan Abdülkerim için karar İmzalar atılıyor
Galatasaray'dan Abdülkerim için karar! İmzalar atılıyor
17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 17:46:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Japonya, Fukuşima Nükleer Su Boşaltımına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.