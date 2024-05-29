Japonya, Hindistan ve Filipinler ile Güvenlik Zirveleri Düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya, Hindistan ve Filipinler ile Güvenlik Zirveleri Düzenleyecek

Japonya, Hindistan ve Filipinler ile Güvenlik Zirveleri Düzenleyecek

Japonya, bölgesel güvenlik işbirliği için temmuzda Hindistan ve Filipinler Dışişleri ve Savunma Bakanları ile ayrı ayrı 2+2'li zirve düzenleyecek. Japon hükümeti, Çin'in Hint-Pasifik'teki artan nüfuzuna karşı benzer düşüncedeki ülkelerle savunma diplomasisini güçlendirmeyi hedefliyor. Zirvelerde ortak askeri tatbikatlar, donanma işbirliği, savunma personelinin konuşlandırılması, siber güvenlik alanlarında işbirlikleri ele alınacak.

29.05.2024 07:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya, bölgesel güvenlik işbirliği için temmuzda Hindistan ve Filipinler Dışişleri ve Savunma Bakanları ile ayrı ayrı 2+2'li zirve düzenleyecek.

Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında Japon hükümeti, "benzer düşüncedeki ülkelerle" bölgesel savunma diplomasisine hız kazandırmayı hedefliyor.

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japon hükümeti temmuzda Filipinler ve Hindistan ile güvenlik zirveleri düzenlemeyi planlıyor.

Japonya ile muhatap ülkelerin Dışişleri ve Savunma Bakanlarını bir araya getirecek zirveler önce Filipinler'de, daha sonra Hindistan'da gerçekleştirilecek.

Bölgede "hukukun üstünlüğüne dayanan serbest ve açık bir Hint-Pasifik" vizyonunun vurgulanacağı zirvelerle Japonya, güvenlik ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Zirvelerde ortak askeri tatbikatlar, donanma işbirliği, savunma personelinin konuşlandırılması, siber güvenlik alanlarında işbirliklerinin artırılması ele alınacak.

Kaynak: AA

Filipinler, Hindistan, Japonya, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, Hindistan ve Filipinler ile Güvenlik Zirveleri Düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


04:19 Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti
00:29 Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı 7 kent sağanağa teslim oldu Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent sağanağa teslim oldu
00:25 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın Roma gezisi eleştirisine yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Roma gezisi eleştirisine yanıt
22:23 BM’den korkutan rapor: İsrail’in Refah kentine yönelik saldırılarında en az 200 Filistinli öldü BM'den korkutan rapor: İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarında en az 200 Filistinli öldü
21:49 ABD: Refah’taki trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz ABD: Refah'taki trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz
00:52 ABD’de F-35 savaş uçağı düştü ABD'de F-35 savaş uçağı düştü
23:43 Doping yapan sırıkla atlamacı Thiago Braz, 16 ay men cezası aldı Doping yapan sırıkla atlamacı Thiago Braz, 16 ay men cezası aldı
22:51 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza, imza için Türkiye’ye geldi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, imza için Türkiye'ye geldi
22:43 İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak Nasılsınız İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak! Nasılsınız?
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu
22:15 ABD’nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley İsrail’de top mermisine “Bitirin onları“ yazdı ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley İsrail'de top mermisine "Bitirin onları" yazdı
22:11 MGK bildirisinde dikkat çeken ’’yapay zeka’’ maddesi MGK bildirisinde dikkat çeken ''yapay zeka'' maddesi
21:40 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
21:37 İsrail’den yeni ateşkes hamlesi Mısır ve Katar’a teklif iletti İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 08:06:56. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya, Hindistan ve Filipinler ile Güvenlik Zirveleri Düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement