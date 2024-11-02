Japonya ile Diplomat İlişkiler İçin Özel Otobüs

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İETT, Japonya ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 100. yılına özel otobüs hazırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 100. yılına özel hazırlanan otobüs, İstanbulluların hizmetine sunuldu.

Otobüste, Türkiye ve Japonya bayrakları, diplomatik ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan logo ile 100. yıl için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 5 ila 24 Kasım arasında ücretsiz gezilebilecek serginin bilgileri yer alıyor.

Özel otobüs, bir hafta boyunca 32T Harbiye Askeri Müze-Bayrampaşa/Cevatpaşa arasında hizmet verecek.