Japonya, İsrail'in UNRWA Genel Merkezi'ne saldırısını kınadı - Son Dakika
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Japonya, İsrail'in UNRWA Genel Merkezi'ne saldırısını kınadı

Japonya, İsrail\'in UNRWA Genel Merkezi\'ne saldırısını kınadı

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrailli aşırılık yanlılarının Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Merkezi'ne saldırısını 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Bakan Kamikava, uluslararası kuruluşların misyonlarını yerine getirebilecekleri bir ortamın oluşturulması gerektiğini ve İsrail'den gerekli tedbirleri almasını talep etti. Japonya, Orta Doğu'da 'iki devletli çözümü' desteklediğini vurguladı.

10.05.2024 21:55
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Japonya, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrailli aşırılık yanlılarının Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Merkezi'ne saldırısının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, UNRWA'nın, Filistinli mültecilerin desteklenmesinde önemli rol oynadığını vurgulayarak, "BM tesislerinin tahrip edilmesi kesinlikte kabul edilemez" dedi.

Bakan Kamikava, "Uluslararası kuruluşların misyonlarını layıkıyla yerine getirebilecekleri bir ortamın oluşturulması gerekiyor ve İsrail'den gerekli tedbirleri almasını talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Refah kentinde "sivil halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğuracak tam kapsamlı bir askeri operasyona" Japonya'nın karşı olduğunu yineleyen Kamikava, sahadaki kritik insani durumun ciddiyetini artırmasından derin kaygı duyduklarını kaydetti.

Bölgede rehinelerin serbest bırakılması ile "derhal ve sürdürülebilir bir ateşkes" çağrılarını yinelediklerini bildiren Kamikava, Japonya'nın Orta Doğu'da "iki devletli çözümü" desteklediğinin altını çizdi.

UNRWA Genel Merkezi'ne saldırı

İsrailli fanatik Yahudiler, 7 Mayıs'ta İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Aryeh Yitzhak King'in çağrısıyla Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki UNRWA Genel Merkezi önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, dün X platformundan yaptığı açıklamada, gösteriye tepki göstermişti.

Lazzarini'nin gösteriye ilişkin yayımladığı görüntüde, İsrailli protestocuların, UNRWA Genel Merkezi'nin kapısına vurması, döviz asmaya çalışması yer alıyor.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, "(İsrail'e bağlı) Kudüs Belediyesinin seçilmiş bir üyesinin çağrısıyla yapılan bu protesto, taciz, gözdağı, vandallık ve BM mülküne zarar vermekten başka bir şey değildir." ifadesini kullanmıştı.??????

Kaynak: AA

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