Japonya "Samurai Blue" milli futbol takımının, Kuzey Kore ile resmi futbol maçının, planlanan tarihte oynanmayacağı bildirildi.
Japonya milli futbol takımı "Samurai Blue" ekibinin, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri İkinci Tur B Grubu'nda, Kuzey Kore ile oynayacağı maçın durumu güncellendi.
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) açıklamasına göre, 26 Mart'ta Pyongyang'taki maç "öngörülemeyen koşullar nedeniyle planlandığı doğrultuda" yapılmayacak.
"FIFA ve ilgili paydaşlarla istişareyle" alındığı bildirilen kararın, "DPR Kore Futbol Federasyonunun AFC'ye 'kaçınılmaz koşullar nedeniyle maçın tarafsız bir sahaya taşınması gerektiği' konusunda bilgi vermesinin" ardından alındığı kaydedildi.
Kuzey Kore-Japonya futbol karşılaşmasına yönelik konu, FIFA'daki ilgili komitelere havale edilecek ve ilerleyen süreçte maçın durumuna yönelik güncel bilgilendirme yapılacak.
Japonya Futbol Federasyonu (JFA) Başkanı Taşima Kozo, açıklamasında, Kuzey Kore'nin "maça ev sahipliği yapmayacağını" belirterek, maçın Japonya'da oynama olasılığının da ele alındığını bildirdi.
2026 FIFA Dünya Kupası AFC elemeleri B Grubu'nda "Samurai Blue" ekibi 21 Mart'ta Tokyo Ulusal Stadyumu'nda oynanan ilk karşılamayı 1-0 kazanmıştı.
Daha önce 26 Mart'ta oynanacağı duyurulan Kuzey Kore-Japonya maçı için "Samurai Blue" ekibinin, Pekin'de yapacağı antrenman sonrası hafta başında Pyongyang'a varacağı duyurulmuştu.
Japonya'nın 9 puanla ilk, Suriye'nin 4 puanla ikinci sırada yer aldığı FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri İkinci Tur B Grubu'nda Kuzey Kore'nin 3, Myanmar'ın ise 1 puanı bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Japonya-Kuzey Kore maçı ertelendi - Son Dakika
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